Battlefield 6 potrebbe abbandonare le versioni old-gen?

Nel recente passato, possiamo tranquillamente dire che rumor e leak vari si sono letteralmente sprecati per quanto concerne la nuova (ambiziosa) iterazione di Electronic Arts del celebre franchise FPS, Battlefield 6. Le ultime voci uscite da chissà dove parlavano di ambientazione e multiplayer ma, quelle di oggi, potrebbero non essere ottime novità (sebbene assolutamente non confermate) per una buona parte di giocatori.

Tom Henderson, un nome piuttosto conosciuto all’interno della cricca degli insider, ha recentemente postato su Twitter, affermando che non vi sono informazioni concrete riguardante la versione PS4 e Xbox One della produzione targata EA. Questo, continua Henderson, potrebbe indicare che le prima attese suddette versioni siano state ora abbandonate e cancellate da parte del colosso statunitense.

Potete trovare le parole dell’insider in calce, ma GamesVillage, come sempre, vi invita a prendere la suddetta voce con le pinze, vista la non ufficialità della fonte in merito alle parole spese su Battlefield 6. Intanto, altre voci parlano dell’arrivo al day one su Xbox Game Pass. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

In other news, I still have yet to hear anything concrete that #BATTLEFIELD will come to past gen consoles. Theory – It indicates to me that it probably won't and the biggest reason #BATTLEFIELD will come to the Xbox Game Pass on day 1 is to boost up player numbers.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 15, 2021