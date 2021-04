King’s Bounty II: pubblicato il trailer ‘Unite Them or Fall’

Deep Silver e 1C Entertainment, attualmente al lavoro sulla produzione strategica a turni ambientato in un mondo fantasy medievale, King’s Bounty II, hanno pubblicato un nuovo story trailer che mostra sequenze inedite del titolo, dal nome ‘Unite Them or Fall’.

Non molto tempo fa, il publisher e il team di sviluppo decisero di rimandare la data d’uscita alla stagione estiva, esattamente al 24 agosto. Ora che pare confermata una volta per tutte la data, i fan potranno finalmente attendere sereni l’arrivo del seguito.

King’s Bounty II sarà disponibile per PC (tramite Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Potete dare una lettura alle parole degli sviluppatori e, a seguire, trovate il nuovo trailer.

L’obiettivo del team è stato quello di creare un’esperienza molto ricca a livello di trama e coinvolgente, modellata e guidata dai suoi personaggi complessi e da un’ambientazione unica. È un genere in sé e offre una combinazione davvero unica e intrigante di elementi di gioco di ruolo, strategia a turni ed elementi fantasy che insieme si distinguono davvero. Non vediamo l’ora di condividere il nostro bellissimo mondo e le sue avventure con i giocatori.

King’s Bounty II consente ai giocatori di scegliere uno dei tre eroi, ognuno con la propria personalità e abilità uniche, per avventurarsi nel fantastico mondo di Nostria. C’è molto da esplorare, da reclutare e da sviluppare per comandare il tuo esercito personale avventurandoti in un mondo non lineare pieno di tradimenti, sacrifici e sopravvivenza. Con grandi città vivaci, piccoli villaggi, lande ghiacciate nel nord, vaste praterie o zone paludose oppressive, King’s Bounty II offre il più grande mondo aperto che 1C Entertainment abbia mai creato.