Rainbow Six Siege: svelati i dettagli dell’European Challenger League

Rainbow Six Siege vive ormai da un po’ di anni e, nel corso del suo ciclo vitale ha visto una crescita continua dei giocatori, divenendo uno dei fulcri del gaming competitivo nel genere degli FPS. Ultimamente, la produzione targat Ubisoft ha visto l’arrivo della nuova stagione e del nuovo Operatore, ma adesso è tempo di Esports per l’FPS tattico.

In queste ore, Ubisoft ha fornito i dettagli delle qualificazioni per la Stagione 2021 dell’European Challanger League. saranno composte da 3 qualificazioni aperte che termineranno alla fine dell’estate. È possibile iscriversi con la propria squadra a questo indirizzo sino al 30 aprile alle 16:00 italiane.

Dopo la registrazione verrà inviato un avviso alle squadre per informarle su quando dovranno presentarsi al check-in. La prima Qualificazione si terrà dal 30 aprile al 2 maggio 2021. Le date per la seconda e la terza sessione di Qualificazioni saranno comunicate in seguito.

Ogni Qualificazione consisterà in un unico turno di eliminazione. Fino al Turno 16, gli incontri verranno condotti in modalità Best of 1. Dal Turno 16 e sino alla Finale, gli incontri saranno condotti in modalità Best of 3. Ogni Qualificazione porta punti e premi in denaro per le squadre partecipanti. Il numero di punti guadagnato da ogni squadra al termine delle 3 sessioni determinerà la loro posizione nella classifica finale.

Chi raggiungerà i 9 vincitori delle Nazionali organizzate in Europa, saranno le 5 migliori squadre alla fine delle 3 Qualificazione. Per maggiori informazioni sulla competizione, potete visitare direttamente il sito ufficiale. Intanto, vi ricordiamo che Rainbow Six Siege è attualmente disponibile su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4.