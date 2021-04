PlayStation 5. nuovi record per la console di casa Sony

PlayStation 5, la desideratissima console di nuova generazione di casa Sony Interactive Entertainment, ha fissato diversi record di vendita negli scorsi mesi, e sembra proprio che non intenda fermarsi. Almeno stando a quanto è stato rivelato dal report del NPD Group relativo alla spesa dei consumatori americani nell’ambito dei videogame per il marzo 2021.

Il report ha evidenziato lo stato di salute dell’industria, che continua a crescere anno dopo anno. Anche in questo marzo 2021 infatti si è potuto registrare un incremento della spesa videoludica degli statunitensi pari al 47% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ciò vuol dire che marzo è stato un mese da record, con un giro di denaro che ha superato i 680 milioni di dollari.

Anche se questo mese è stato dominato da Nintendo Switch, che ha dominato le classifiche per unità vendute e dollari incassati, PlayStation 5 sta decisamente facendo registrare numeri impressionanti, soprattutto se si considera che la console di casa Sony è sul mercato da soli cinque mesi, e che sta anche vivendo delle difficoltà nella distribuzione. Difficoltà che non le hanno impedito di piazzarsi al primo posto per dollari incassati dalle vendite nel primo quarto del 2021.

Sony ha inoltre rivelato che soltanto lo scorso anno, con la console uscita a novembre, PlayStation 5 aveva venduto 4.5 milioni di esemplari. In proiezione, con il termine dell’anno fiscale (posto proprio a marzo), la console potrebbe aver raggiunto i circa 7.6 milioni di esemplari venduti (o addirittura potrebbe aver superato questa stima), diventando la console più rapida nelle vendite della storia statunitense.

Insomma il solito successo commericale straordinario per Sony, che con PlayStation 5 ha voluto anche ridurre l’impatto ambientale, realizzando un packaging della console completamente riciclabile.