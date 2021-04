Marvel’s Spider-Man Miles Morales: vendite record negli States

Quando Marvel’s Spider-Man Miles Morales (qui la nostra recensione) è uscito, come titolo di lancio di PlayStation 5, cavalcando anche l’onda del successo di un film animato come Spider-Man Un Nuovo Universo, c’erano pochi dubbi sul fatto che il titolo avrebbe venduto molto bene. Del resto il suo predecessore, Marvel’s Spider-Man, è stato uno dei più grandi successi di casa Sony. Nessuno però si sarebbe aspettato che il nuovo standalone dedicato a Miles Morales vendesse così tanto bene.

Stando al report di NPD Group per il marzo 2021 infatti, Marvel’s Spider-Man Miles Morales è stato il quinto titolo più venduto negli Stati Uniti in termini di dollari incassati, e il primo se restringiamo la classifica in casa Sony. Vendite che pongono il titolo sviluppato da Insomniac Games al di sopra di altri blockbuster della casa nipponica come The Last of Us Part 2 (che si è piazzato settimo per vendite negli USA) o Ghost of Tsushima (ottavo).

Per quanto riguarda le vendite in tutto il mondo, anche se è passato un po’ dall’ultima volta che Sony le ha annunciate apertamente, sappiamo che la creatura di Insomniac Games ha venduto 4.1 milioni di copie nel solo 2020. Risultati dunque sorprendenti (anche se solo in parte) che non potranno far altro che spingere Sony a puntare ancora di più sul redditizio franchise del Tessireagnatele newyorchese più amato al mondo.

Del resto il colosso giapponese è già impegnato su questo fronte, con l’ultimo, mastodontico film, Spider-Man 3 (che finalmente ha un titolo ufficiale), che continuerà a raccontarci le avventure del supereroe interpretato da Tom Holland all’interno del Marvel Cinematic Universe, grazie all’accordo miliardario raggiunto tra Sony e Disney.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales è un titolo cross-gen, attualmente disponibile dunque su PlayStation 4 e PlayStation 5. The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima sono invece disponibili soltanto sulla console current gen PlayStation 4.