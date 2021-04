Castlevania: ecco la data d’esordio della quarta stagione!

Dopo aver fomentato l’entusiasmo dei fan con un bellissimo poster, Netflix ha finalmente rilasciato un trailer (che potete vedere in calce alla notizia) in cui viene rivelata la data d’esordio della quarta stagione di Castlevania, l’anime prodotto da Powerhouse Animation Studios e Fredator Studios ispirato al celeberrimo videogio degli anni Ottanta di casa Konami.

Purtroppo però dal trailer non arrivano soltanto belle notizie: Netflix ha infatti confermato che questa quarta stagione dell’anime a tema vampiresco sarà anche l’ultima e conclusiva. Preparasi alla quarta stagione dunque vorrà anche dire prepararsi a dire addio a Trevor Belmont e a tutti i suoi amici cacciatori di vampiri, a cui abbiamo imparato ad affezionarci così tanto nella loro lotta senza quartiere contro Dracula.

La quarta stagione inizierà, come confermato da Netflix attraverso l’account Twitter ufficiale, il prossimo 13 maggio 2021, e prenderà le mosse da dove la terza si era interrotta, andando a ritrovare Trevor, Sypha e Alucard, divisi tra loro, mentre Isaac e Carmilla stanno radunando eserciti di non morti per scatenare una terrificante guerra sull’umanità. Riusciranno i nostri eroi a fermare questo orribile piano e a salvare il mondo dalle forze dell’oscurità in questa quarta e ultima stagione.

Anche se questa sarà ufficialmente l’ultima stagione per Castlevania, i creatori hanno annunciato di voler continuare a raccontare la storia del clan Belmont e della sua eterna lotta contro Dracula. Un progetto tutt’altro che impossibile, vista la popolarità dei titoli della saga videoludica originale in tutte le fasce d’età.

Dunque, anche se Castlevania si concluderà con la quarta stagione, non è da escludere un nuovo progetto, magari ispirato ad altre generazioni del clan, che prenderanno sulle loro spalle il fardello dell’eterna lotta contro le forze del male.