My Hero Academia: altri mangaka parteciperanno alla mostra

La serie di My Hero Academia ha iniziato la sua serializzazione su Weekly Shonen Jump di Shueisha nell’ormai lontano 2014, e da quei primi giorni è diventato un successo mondiale che conta un anime riuscitissimo e seguitissimo, giunto alla sua quinta stagione (attualmente in onda in Giappone), tre lungometraggi cinematografici, alcuni OVA e persino una speciale mostra d’arte.

I fan dell’opera di Kohei Horikoshi, almeno i più fortunati, potranno infatti visitare una speciale esposizione nella quale saranno presentati dei disegni inediti del maestro dedicati alla serie che ha per protagonista Izuku Midoriya e gli studenti della 1-A del liceo Yuei.

Ma sembra che Horikoshi non sarà il solo a partecipare alla mostra. Oltre al creatore del manga infatti (che ha già mostrato uno dei suoi capolavori, una fantastica key art di Deku e Uravity) ci saranno i lavori di altri mangaka a fare bella mostra di loro. Sono stati in tanti infatti a voler omaggiare la serie di Horikoshi con un loro personalissimo contributo, e la lista dei mangaka che hanno collaborato fa veramente impressione.

Ci saranno infatti disegni di Eiichiro Oda, il creatore di One Piece, di Tite Kubo, autore di Bleach, di Gege Akutami, autore di Jujutsu Kaisen, di Yuki Tabata, creatore di Black Clover e soprattutto di Masashi Kishimoto, autore di Naruto, che con Horikoshi ha un rapporto speciale, tanto che i due si sono spesso scambiati omaggi all’interno dei propri manga. Oltre a questi pesi massimi dell’industria, ci saranno anche dei lavori di Yusuki Tanuki, autore di Kagijin e di Daisuke Ashihara, il creatore di World Trigger.

La mostra aprirà i battenti il prossimo 23 aprile 2021 in Giappone e durerà all’incirca due mesi, concludendosi il 27 giugno. L’esposizione tornerà però in estate, a Osaka, per un breve periodo.

Insomma sembra proprio che il 2021 sarà un anno chiave per My Hero Academia: oltre alla quinta stagione dell’anime, che dovrebbe cominciare a dare una svolta al racconto della serie, il manga di Horikoshi è recentemente entrato, con il capitolo 306, nel suo arco narrativo finale. Inoltre, il 6 agosto, arà il suo esordio il terzo film della saga, My Hero Academia Heroes World Mission (di cui è già stata rivelata la sinossi).

Horikoshi ha recentemente affermato che vorrebbe concludere il manga al più presto, anche se l’autore non ha parlato di una data per la quale prevede che l’opera possa giungere alla sua conclusione. Di certo però il successo della serie non potrà far altro che crescere.