NieR Replicant Ver.1.22474487139: pubblicato un nuovo video gameplay

La prossima settimana potremo finalmente mettere le mani su un titolo appartenente a quello che è a tutti gli effetti il franchise più strano e sorprendente di Square Enix, ovvero NieR Replicant Ver.1.22474487139. Si tratta di una remastered del gioco originale, anche se dovremo aspettarci anche dei contenuti inediti tagliati dalla versione precedente: si è parlato, infatti, di alcune sezioni extra della storia, la presenza di un non specificato “qualcosa” che coinvolgerà un personaggio del gioco originale, alcuni collegamenti con NieR: Automata… Insomma, le sorprese non mancheranno. Ma oggi a spuntar fuori è un video che si concentra su un altro aspetto dell’attesissimo titolo.

Quasi 16 minuti di gameplay sono stati pubblicati da PlayStation Underground. Il filmato (che potete trovare in calce all’articolo) è accompagnato da un commento che fornisce alcuni dettagli sulla varietà di combattimento e sui luoghi che attraverseremo. Tutti aspetti che, insieme alla storia e agli altri contenuti, hanno permesso al gioco in uscita di ottenere un giudizio molto positivo da Famitsu.

Noi non vediamo l’ora di provarlo, e voi? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! Vi ricordiamo inoltre che NieR Replicant Ver.1.22474487139 è in arrivo il 23 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC.