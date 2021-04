Square Enix risponde alle voci sulla sua eventuale acquisizione

Ieri vi avevamo prontamente riportato le voci circa il fatto che Square Enix si trovasse nel mirino di più compagnie, proprio perché interessate ad una sua acquisizione. La notizia era arrivata direttamente da Bloomberg Japan con un breve post. Ebbene, la società giapponese, famosa per successi come Final Fantasy e Kingdom Hearts, ha finalmente risposto a queste implicazioni affermando che non è in considerazione la vendita dell’azienda.

Il breve comunicato recita inoltre che Square Enix non ha ancora ricevuto offerte da terze parti, smentendo definitivamente quanto riportato nel report circolato in rete, il quale appunto sosteneva che diverse società anonime stavano considerando l’idea di avanzare un’offerta per la sua acquisizione.