Contract Killer: nuovo co-op 2.5D annunciato per PC

Il developer Paperboy Games ha annunciato con un trailer (che potete trovare in calce all’articolo) un nuovo beat’em up 2.5D cooperativo intitolato Contract Killer. Il gioco arriverà su PC tramite Steam in estate, a data ancora da destinarsi. Il gioco combina i retro arcade beat’em up su cui si basa con un’estetica cartacea. Saranno presenti combo caotiche, combattimenti contro temibili boss, immagini pixelate realizzate a mano, una colonna sonora originale improntata al jazz e verrà data enfasi all’elemento co-op.

Potremo infatti dare avvio alla comica campagna con un massimo di 4 giocatori, sbloccando skin e nuovi personaggi, combattendo contro i nostri amici oppure cimentandoci nella modalità orda infinita. Nella storia del gioco, quando il leggendario Erase-Sir fu sconfitto da Contract, il contratto appunto di tutti i contratti, i suoi tirapiedi presero il sopravvento, vincolando migliaia di persone alla loro scomparsa legale. Pertanto ora spetta a Leadhead e alla sua squadra attraversare mondi diversi, sconfiggere i boss che li governano e cancellare la firma finale!

In Contract Killer sono 4 i personaggi principali che potremo interpretate, ciascuno con la propria personalità e il proprio set di mosse: Leadhead, matita-mascotte dall’atteggiamento arrabbiato e lo stile di combattimento furioso; Penn, una penna stilografica piuttosto vendicativa che non si fermerà davanti a nulla per riportare la sua città natale all’antico splendore. Ci sono poi Mark, il più fifone dei combattenti e inseparabile dalla sua bandiera bianca, e Pomp, un pennello pretenzioso che vede ogni attacco come un’opportunità fotografica.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! Nel frattempo, date pure un’occhiata alla nostra recensione di Pac-Man 99.