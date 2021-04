Astral Ascent: raggiunto lo stretch goal per la collaborazione con Emi Evans

Ad inizio aprile vi avevamo parlato della campagna Kickstarter di Astral Ascent, platform rogue-lite in sviluppo da parte dello studio francese Hibernian Workshop (autori di Dark Devotion). In meno di due giorni il gioco è stato finanziato, e nell’aggiornamento di oggi degli sviluppatori veniamo a sapere che è stato raggiunto lo stretch goal che vede la collaborazione con la cantante Emi Evans.

Emi Evans ha dato voce ad alcune canzoni delle serie NieR e Dark Souls, e canterà per Astral Ascent il brano del boss finale, con la musica composta da Dale North (Dreamscaper, Sparklight). Con il prossimo streatch goal, posto a 90 mila euro, verrà data invece la possibilità di doppiare i personaggi del gioco ad attori professionisti; è stata pubblicata anche un’anteprima, che potete vedere, e sentire, qui sotto.

Questa la descrizione del gioco:

GIOCO SPELL-BUILDING: Stiamo costruendo dozzine di incantesimi da trovare, combinare e persino migliorare! Avrai tonnellate di combo mortali da testare durante ogni nuova run.

12 BOSS ONNIPOTENTI: Gli Zodiaci sono 12 guardiani esperti spediti in quattro meravigliosi mondi. Porteranno sul campo di battaglia attacchi, abilità e schemi distinti, nonché retroscena da scoprire…

4 EROI INDIMENTICABILI: il gioco offre 4 personaggi straordinari con gameplay completamente diversi da scoprire. Ognuno di loro ha una storia da raccontare!

UN BELLISSIMO MONDO FANTASY MODERNO: sfreccia attraverso paesaggi giganteschi. Esplora aree originali e lavorate a mano. Scopri il mondo creato dai nostri artisti, con una splendida grafica e un’animazione fotogramma per fotogramma.

NON ANDARE DA SOLO: il peso del destino è troppo pesante per portarlo da solo? Non preoccuparti e porta un amico a giocare nella nostra modalità cooperativa per 2 giocatori. Combatti e schiaccia i tuoi nemici insieme in modalità cooperativa locale o online utilizzando la funzione di riproduzione remota insieme di Steam