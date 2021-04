Il regista nudo: la seconda stagione arriva a giugno

Netflix ha da poco annunciato la data in cui sarà disponibile la seconda stagione de “Il regista nudo”, serie televisiva giapponese di genere commedia drammatica semi-biografica, ideata da Masaharu Take e basata sul libro biografico Zenra kantoku – Muranishi Tōru den (Il regista nudo – Resoconto di Tōru Muranishi”).

I nuovi episodi con protagonista il regista di film per adulti Tōru Muranishi (interpretato da Takayuki Yamada) saranno disponibili sulla piattaforma on demand a partire dal 24 giugno, e per l’occasione è stato pubblicato un teaser trailer che potete vedere qui sotto.