A febbraio vi avevamo fatto sapere della roadmap dell’accesso anticipato di Everspace 2, sparatutto spaziale in sviluppo da parte di Rockfish Games. in una live streaming delle ultime ore, gli sviluppatori hanno mostrato un corposo gameplay della nuova nave in arrivo, Bomber, e la sua ultimate ARC-9000.

Questa nave arriverà, insieme a missioni, companion e molto altro, in un aggiornamento previsto per il 28 aprile.