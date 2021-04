Sonic Diorama 30th, SEGA festeggia il trentennale

Sonic Diorama 30th Anniversary è una speciale statuetta celebrativa ideata da SEGA in occasione del trentesimo anniversario di uno dei personaggi più amanti della storia dei videogiochi, ovvero Sonic The Hedgehog , nato nell’ormai lontano 1991 e che dai tempi del Mega Drive ha letteralmente percorso correndo una grande parte della storia videoludica moderna, ed è oggi ricordato per titoli quali la serie classica a Sedici Bit degli anni novanta, creata da Yuji Naka, Naoto Ōshima e Hirokazu Yasuhara, composta da Sonic the Hedgehog (1991), Sonic the Hedgehog 2 (1992), Sonic the Hedgehog CD (1993), speciale episodio per SEGA Mega CD, Sonic the Hedgehog 3 (1994), Sonic & Knuckles (1994), che presenta una innovativa tecnologia link tra cartucce e l’isometrico Sonic 3D: Flickies’ Island (1996) sviluppato dai Traveller’s Tales. A questi seguono poi diversi episodi tridimensionali quali Sonic Adventure (1998) su SEGA DreamCast, Sonic Adventure 2 (2001), Sonic Heroes (2003) Shadow the Hedgehog (2005) e Sonic the Hedgehog 2006 (2006), senza contare infine le numerose incarnazioni moderne, quali la serie dei Sonic Advance su Game Boy Advance, Sonic the Hedgehog 4 Episodio 1 (2010) ed Episodio 2 (2012) fino alle produzioni più recenti come Sonic Lost World su Wii U e 3DS (2013) o

Sonic Mania (2017). Il successo è tale che ricordiamo, oltre a decine di spin-off, quali il corsaiolo Sonic R (1997) anche la serie tv animata Sonic X (2003) e il recente live action Sonic – il film (2020). Il riccio blu si è dato decisamente da fare.

Sonic Diorama 30th Anniversary è una statuetta alta nove pollici, raffigurante Sonic ed il Dr. Eggman nel bel mezzo di un intenso combattimento, ispirato ai livelli classici a sedici bit, con un livello di dettaglio decisamente alto. Questo esclusivo oggetto da collezione sarà disponibile a partire dal mese di Agosto 2021, attualmente in preordine, farà decisamente la felicità dei fan di Sonic. Si tratta di un prodotto ufficiale SEGA ideato e progettato dal produttore specializzato Numskull Designs. Realizzato in vinile e PVC di alta qualità presenta le seguenti dimensioni: 9 pollici (22,86 cm) x 8,6 pollici (21,84 cm) x 7,4 pollici (18,79 cm) e si può trovare al seguente LINK. Tantissimi auguri Sonic!