Spider-Man 3: Alfred Molina parla del suo Dr. Octopus

In un’intervista con Variety, Alfred Molina ha finalmente confermato ufficialmente il suo ritorno come Dottor Otto Octavius a.k.a. il Dr. Octopus nel terzo film dedicato allo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, No Way Home. Naturalmente, trattandosi di un film che ha a che fare con il Multiverso, il suo Octopus sarà proprio quello interpretato dall’attore in Spider-Man 2 di Sam Raimi, confermando, dunque, un collegamento con le precedenti saghe dedicate all’arrampicamuri.

Molina ha svelato che, in una delle prime conversazioni avute con Jon Watts, ha chiesto al regista come sarebbe potuto tornare visto che in Spider-Man 2 lo vediamo per l’ultima volta morire annegato, ma Watts gli ha risposto che “in questo universo, nessuno muore realmente” e che la storia di Doc Ock sarebbe ricominciata “proprio dal quel momento” in cui sta morendo. L’attore ha poi spiegato che non avrebbe dovuto svelare la sua partecipazione al film da contratto ma il suo casting è finito in rete: “mentre lo giravamo, ci hanno ordinato di non parlarne pubblicamente perché doveva essere una grossa sorpresa. Ma, sapete, è dappertutto su internet! Ed io mi sono descritto come la persona peggiore a mantenere un segreto ad Hollywood“.

Infine, ha confermato che in Spider-Man: No Way Home verrà usata la tecnologia per ringiovanirlo digitalmente e renderlo più somigliante al suo Doc Ock del 2004: “è stato interessante rivisitare un ruolo dopo 17 anni. Ma ho fatto notare a Jon Watts che ora ho 67 anni, non sono più lo stesso del 2004. Lui mi ha guardato e mi ha detto ‘hai visto cosa abbiamo fatto con Robert Downey Jr. o Samuel L. Jackson nei nostri film?’. Quindi mi renderanno più giovane grazie agli effetti visivi. Ero un po’ preoccupato perché ho visto The Irishman e hanno reso Robert De Niro giovane, ma quando picchiava qualcuno si vedeva che era vecchio e non era credibile! Non ho la stessa fisicità del 2004! Ma poi mi sono ricordato che, nel mio caso, sono i tentacoli a fare tutto il lavoro… il mio lavoro, come attore, in quel ruolo si limita a quello fisicamente. È fantastico“.

Il film uscirà a dicembre.