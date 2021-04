The Last of Us: Gabriel Luna è nel cast

Variety ha confermato un nuovo casting nell’adattamento televisivo di The Last of Us. Stiamo parlando dell’attore Gabriel Luna che interpreterà Tommy, fratello del protagonista Joel, descritto come un ex soldato che non ha perso il suo senso di idealismo e la speranza di un mondo migliore.

Luna ha partecipato al film del 2019 Terminator – Destino Oscuro ed è conosciuto per aver interpretato la versione ‘Robbie Reyes’ di Ghost Rider nella quarta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.. Tra le altre serie a cui Luna ha partecipato ricordiamo Wicked City, Rosewood, True Detective e Matador.

Come già annunciato, i protagonisti saranno Pedro Pascal (The Mandalorian) nei panni di Joel e la giovane Bella Ramsey (Il trono di spade) nel ruolo di Ellie. The Last of Us è una produzione HBO sviluppata da dal creatore del videogame originale, Neil Druckmann, e dallo showrunner Craig Mazin (Chernobyl).

Al momento non c’è una data di uscita prevista ma con le riprese imminenti che, secondo i report, dureranno almeno un anno, è sicuro che prima della fine del 2022 non la vedremo.