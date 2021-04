Ubisoft: accordo con Star Comics per approdare nel mondo del fumetto

Ubisoft, che ha recentemente annuciato la data dell prossimo evento Forward, festeggia, in questo 2021, il trentacinquesimo anniversario dalla sua fondazione e, al netto delle polemiche e delle inchieste che possono aver colpito la compagnia nel recente passato, il gigante francese è uno dei fari dell’industria videoludica, proprietario di alcuni dei marchi e dei franchise di maggior successo sul mercato, tra cui Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs, Tom Clancy’s The Division e persino Just Dance.

Ma le mire di Ubisoft si estendono ben oltre il mondo del videogioco. Già nel 2009 infatti la compagnia aveva iniziato a creare dei fumetti basati sui suoi frachise più famosi, e nel 2020 ha pubblicato un piano più strutturato per la produzione di nuovi contenuti originali. E ora di quel piano è entrata a far parte anche una realtà tutta italiana: Star Comics.

L’editore, da anni leader del reparto manga in Italia, che ha pubblicato lavori del livello di Dragonball, One Piece, My Hero Academia e Demon Slayer, e prima casa editrice indie per copie vendute, lavorerà di concerto con Ubisoft per la realizzazione della versione cartacea dei suoi franchise videoludici.

Grande soddisfazione giunge da entrambe le parti, con Etienne Bouvier, Publishing Content Manager EMEA di Ubisoft, che ha dichiarato:

“Star Comicas è il miglior partner che potessimo sperare di trovare in Italia, e sono sicuro che sarà offrire ai lettori traduzioni fedeli e di qualità dei fumetti Ubisoft, proponendo edizioni che rispecchino le visioni degli autori”