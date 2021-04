CD Projekt RED: incassi da record nel 2020!

Il sospirato lancio di Cyberpunk 2077, lo scorso dicembre 2020, si è rivelato un terribile boomerang per CD Projekt RED. La versione per console del titolo aveva tanti problemi, glitch e bug da costringere Sony a rimuoverla dal PS Store, e da scatenare delle class action contro la casa di sviluppo polacca. E i problemi, nonostante l’uscita della poderosa patch 1.2, sembrano continuare, e moltiplicarsi. Il flop del titolo ha causato perdite economiche notevoli ai fondatori dello studio che ha anche rischiato multe dall’autorità antitrust polacca e, si vociferava, potrebbe essere diventato un obiettivo di acquisizione da parte di società più grandi.

Come se non bastasse, all’inizio di quest’anno CD Projekt RED si è trovata a fare i conti con un attacco hacker che ha sottratto allo studio dati personali oltre ad alcuni codici sorgente dei suoi titoli principali. Nonostante tutto questo però, sembra proprio che sia comunque il caso di festeggiare in casa CDPR.

Stando a un report di GameIndustry infatti, CD Projekt RED ha incassato approssimativamente 2.14 miliardi di zloty (corrispondenti a circa 562 milioni di euro). Una cifra che è più di quattro volte superiore a quella del 2019, e che supera addirittura (raddoppiandola) quella ottenuta dalla compagnia nel 2015, anno di lancio di The Witcher 3 Wild Hunt, ad oggi riconosciuto come il vero capolavoro dello studio.

GameIndustry riporta inoltre che CDPR avrebbe un valore netto aziendale intorno agli 1.15 miliardi di zloty (303 milioni di euro), valore superiore di tre volte rispetto al picco del 2015.

Numeri impressionanti per la società, che non ha intenzione di abbandonare il progetto di Cyberpunk 2077 e ha già annunciato che farà tutto il possibile per risolvere i problemi che emergeranno dal gioco.