Castlevania: Netflix vuole espandere l’universo narrativo

La quarta stagione di Castlevania, l’anime Netflix ispirato al titolo degli anni ’80 di Konami che ha rivoluzionato un genere, ha finalmente annunciato la sua data d’esordio, il prossimo 13 maggio sulla piattaforma streaming. Tuttavia Fredator Studios e Powerhouse Animation Studios sono anche state costrette ad ammettere che questa sarà anche l’ultima iterazione dell’anime. Ma sembra proprio che i fan non dovranno preoccuparsi.

Netflix ha infatti rilasciato un report a Deadline, subito dopo la pubblicazione del trailer di Castlevania, nel quale si annunciava che, anche se la serie originale giungerà alla fine con questa quarta stagione, la società sta vagliando tutte le possibilità per ampliare l’universo della saga, pensando anche a nuove serie con un cast completamente diverso.

Insomma, anziché spingere eccessivamente su una singola serie, Netflix preferisce investire sulla costruzione di una sorta di universo condiviso anime, una struttura che si adatterebbe perfettamente al materiale orignale: la serie di videogiochi di Castlevania infatti, a cui l’anime si ispira, seguono infatti le avventure di diversi menmbri della famiglia Belmont, e inoltre ci sarebbe ancora la possibilità di esplorare il passato del clan che ha come sua missione quella di elminare i vampiri.

Insomma, c’è la forte possibilità che Netflix possa sviluppare un vero e proprio universo condiviso in salsa anime attingendo a quella inesauribile fonte di ispirazione e grandi protagonisti che è la serie di videogiochi di Castlevania.

This is where it all started. The final season of Castlevania arrives May 13. pic.twitter.com/sLqWjJxjoA

— NX (@NXOnNetflix) April 16, 2021