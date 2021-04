The Seven Deadly Sins: nuovo poster per il film

Nabaka Suzuki, il creatore del manga The Seven Deadly Sins dve essere certamente molto più che orgoglioso della sua creatura, che, dopo aver raggiunto la sua quinta stagione (l’opera si è quasi conclusa in Giappone, mentre deve ancora arrivare la data d’uscita per il resto del mondo), si prepara anche alla nuova pellicola cinematografica.

The Seven Deadly Sins Cursed by the Light è il titolo del film anime che arriverà, con una attesa storia originale, alla vera conclusione del’epopea di Meliodas e dei suoi amici. Il film infatti sarà il sequel diretto della quinta stagione,ed ha recentissimamente rivelato il suo nuovo trailer.

E proprio per questo film Nakaba Suzuki si sta impegnando al massimo, non solo costruendo la trama della storia, ma anche contribuendo alla promozione. Il profilo Twitter ufficiale dell’anime ha infatti diffuso l’immagine (che potete apprezzare qui in calce all’articolo) di un poster disegnato di suo pugno dal maestro Suzuki.

The Seven Deadly Sins Cursed by the Light è atteso per il prossimo 2 luglio, anche se, per il momento, una data ufficiale per i paesi stranieri, al pari di quella della quinta stagione, non è ancora stata rivelata.

Quello di The Seven Deadly Sins è soltanto uno dei più grandi successi animati di casa Netflix, insieme a Beastars, Baki e Castlevania. Preparatevi però a tornare sul campo di battaglia al fianco di Meliodas, Ban e tutti gli altri.