Resident Evil Village: il nuovo video ci porta a fare un tour nel titolo

Manca veramente pochissimo all’uscita sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5 di Resident Evil Village, titolo protagonista nel recente showcase tenuto da Capcom su Twitch e YouTube. Ebbene, nel corso della giornata odierna, grazie a Game Informer, i giocatori possono ammirare nuovamente il titolo in questa sorta di tour virtuale del nuovo capitolo della saga survival horror, che quest’anno ha compiuto ben 25 anni dalla sua nascita.

Scendendo nei dettagli, nella clip video si mostrano le varie location e ambientazioni presenti nel titolo, oltre ad alcuni pericoli che il giocatore dovrà fronteggiare per sopravvivere. I colleghi di Game Informer sottolineano tra l’altro di come usare lo scenario a proprio vantaggio per scappare o aggirare i vostri nemici e come potenziare o acquistare oggetti essenziali per restare incolumi. Resident Evil Village è atteso dai giocatori nella giornata del 7 Maggio 2021.