Resident Evil Village: tutto ciò che c’è da sapere sulle demo del titolo

Come ben saprete, Capcom ha tenuto qualche giorno fa il Resident Evil Showcase, l’ultimo evento interamente dedicato alla nuova produzione che presto farà la sua comparsa negli store, Resident Evil Village. Tantissimo è stato detto e mostrato, tra serie animata, nuovo story trailer e la riscoperta di RE 4 con un “nuovo punto di vista”.

Ma i fan attendevano esattamente un momento che tanto si vociferava. Quel momento è arrivato e ha rivelato tantissimi nuovi dettagli sulle demo in arrivo dell’ultimo capitolo del famoso brand horror nipponico. Ce n’è davvero per tutti, stando a quanto dichiarato da Capcom nel suo sito ufficiale dedicato all’opera.

Le date più recenti corrispondono al 18 aprile (oggi) e al 25 aprile e sono inerenti esclusivamente ai giocatori PlayStation, abbiano essi la old-gen o la next-gen. Oggi si potrà giocare dalle 19.00 italiane alle ore 3.00, concedendo ai fan otto ore da passare all’interno del villaggio. La seconda data, quella del 25 aprile, corrisponde sempre ad un tempo di otto ore per passeggiare esclusivamente nel castello e anrà dalle ore 19.00 alle ore 3.00 italiane, esattamente come quella di oggi.

Informazioni aggiuntive: L’accesso anticipato alla demo è limitato a 30 minuti di gioco per sezione.

È possibile selezionare “Continua” quante volte si voglia, fino al raggiungimento dei 30 minuti di gioco. Inoltre, se si completa la demo, è possibile rigiocarla quante volte si voglia fino al raggiungimento dei 30 minuti di tempo.

Una volta scaricata la Resident Evil Village Gameplay Demo, non sarà necessario effettuare ulteriori download per l’accesso anticipato.

Ma Capcom è giusta e generosa e, per questo, concede a tutti di testare il proprio gioco. Come già accennato nella news relativa all’annuncio fatto al Resident Evil Showcase, dalle ore 2.00 del 2 maggio alle ore 2.00 italiane del 3 maggio, per i giocatori PC (Steam), Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 e PS4, sarà possibile provare per sessanta minuti la demo che proporrà al giocatore di vagare liberamente tra il castello e il villaggio, dedicando il tempo a disposizione come meglio crede.

Quindi, a conti fatti, tutti i giocatori potranno metter mani sull’ambiziosa nuova produzione del famosissimo brand del Paese del Sol Levante e, cosa più importante, questo sarà il biglietto (ovviamente gratuito) per testare con le proprie mani un prodotto che, a tutti gli effetti, risulterà praticamente finito per quanto concerne lo sviluppo, cosa che ad oggi purtroppo, potremmo definire quasi rara.

Con questo riassunto, GamesVillage vi ricorda, casomai ce ne fosse il bisogno, che Resident Evil Village vedrà la luce il 7 maggio su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 5, PC (tramite Steam) e Google Stadia. Ovviamente, attendete la nostra recensione nelle settimane a venire!