NieR Replicant ver.1.22474487139: pubblicato uno spot TV

Square Enix è vicina al debutto di uno dei titoli più attesi del momento, NieR Replicant ver.1.22474487139. La produzione, che vedrà la luce in questa settimana che sta per avviarsi, ha ricevuto uno spot commerciale televisivo dedicato alle reti giapponesi.

Chiamato ‘Shinjuku ver.0.25 New Game Plus’, dura solo 15 secondi ma è comunque una prova di quanto Square Enix ci stia mettendo del suo sul lato marketing del prodotto. Vi lasciamo alla descrizione del prodotto e, a seguire, trovate lo spot in questione di NieR Replicant ver.1.22474487139.

L’opera, ricordiamo, uscirà il 22 aprile per PS4 e One in Giappone e il giorno dopo, 23 aprile, arriverà in occidente per le medesime console e PC tamite Steam. Qui, inoltre, trovate il nuovo gameplay pubblicato soltanto ieri.