Bleach Brave Souls arriverà su PS4 nel corso dell’anno

KLab ha annunciato che la propria produzione, originariamente pubblicata su sistemi mobile, Bleach Brave Souls, arriverà nel corso dell’anno anche su PlayStation 4.

Come già detto, il titolo venne inizialmente lanciato su iOS e Android nel 2015, seguite poi dalla versione PC Steam, arrivata soltanto lo scorso anno. Attualmente è disponibile in 148 paesi in giro per il mondo, con un numero totale di download pari a 55 milioni.

La versione PS4 di Bleach Brave Souls sarà la prima versione giocabile su una home console e una campagna Twitter celebrerà la cosa. Infine, KLab ha anche annunciato l’arrivo del server Discord ufficiale, che trovate a questo link.

Vi lasciamo alla breve descrizione del titolo, informandovi che vi terremo aggiornati sulla data di pubblicazione ufficiale, non appena questa verrà annunciata. Avete visto dell‘arrivo dell’anime su Amazon Prime?