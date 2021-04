Amazon Games: cancellato l’MMO del Signore degli Anelli

Come preannunciato 2 anni fa da Amazon Games, l’MMO del Signori degli Anelli sarebbe uscito entro il 2022. Purtroppo non arriverà. Tramite un comunicato ufficiale, lo sviluppatore Athlon Games, ha annunciato la sospensione e la cancellazione dello sviluppo del titolo.

Motivazioni? Non sono stati in grado di procedere all’eventuale procedura del titolo, rimanendo delusi dal prodotto finale. Sembra che il team di Amazon che aveva collaborato al gioco si sposterà su altri progetti, come l’eventuale uscita in Occidente dell’attesissimo MMORPG stile Diablo, Lost Ark.

Amazon Games fondata nel 2014, con sede anche a Montreal, non ha ancora rilasciato un gioco. Ha cancellato tutti i giochi di alto profilo in fase di sviluppo, come Breakaway e il disastroso Crucible. Solo una cosa è certa. Sembra che New World sarà la prima uscita in uscita questo Agosto.