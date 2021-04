Bless Unleashed’s: beta finale in arrivo il 12 maggio

Dopo il grandissimo flop di Bless Online, la beta test finale di Bless Unleashed’s per PC arriverà il mese prossimo. La beta andrà live dal 12 maggio e durerà fino al 16 maggio.

La prossima beta, avrà molti cambiamenti grazie ai feedback dei giocatori. Secondo lo sviluppatore Round8 Studios, questa sarà l’ultima occasione per provare il gioco prima del suo lancio ufficiale del titolo. Durante l’ultima fase di test, il titolo consentirà di utilizzare il Lumena Shop.

Inoltre il team distribuirà ricompense per la partecipazione alle fasi beta di Bless Unleashed’s, con una nuova cavalcatura e un titolo esclusivo. Come detto in precedenza, il titolo avrà grossi miglioramenti, come la soluzione ai bug e ai vari bilanciamenti alle classi.

Ricordimo che i giocatori PC possono unirsi alla beta tramite Steam, cosi come nel sito ufficiale. Bless Unleashed’s è uscito su Xbox One da quasi un anno ormai, oltre che sulla Playstation 4.