Path of Exile: live l’ultima espansione Ultimatum

Oggi è il giorno in cui l’ultima espansione di Path of Exile, Ultimatum, sarà disponibile per PC prima dell’uscita del suo seguito. Se sei su console, dovrete aspettare ancora una settimana.

Nell’ultima espansione include nuovissime funzionalità e sfide esclusive. Ad esempio, verranno introdotte otto nuove gemme di supporto oltre a vari miglioramenti e bilanciamenti delle abilità.

Ultimatum presenta il Trialmaster che ti presenterà varie ricompense e sfide con vari modificatori di difficoltà. Ovviamente ci sarà una nuovissima stagione con ricompense esclusive e durerà fino al rilascio dell’attesissimo POE 2.

Path of Exile 2 è stato annunciato alla GamesCom di Colonia del 2019, con gli sviluppatori che mostrano vari trailer e gameplay del nuovo titolo. Il tanto amato Hack and Slash sarà rilasciato entro quest’anno su Playstation 5, Xbox Series, oltre che su PC.