Days Gone 2 non si farà a causa delle basse vendite al lancio del primo capitolo

Days Gone 2 non vedrà la luce, con il motivo principale che a quanto pare è stato svelato dal game director John Garvin. Intervistato da David Jaffe per il suo canale YouTube, Garvin ha fatto intendere che Sony Interactive Entertainment ha stoppato il progetto a causa delle basse vendite messe a segno al lancio dal primo capitolo della sere targata Bend Studio, puntando il dito soprattutto contro i giocatori, rei di non aver acquistato a prezzo pieno il suo gioco.

“Ho un’opinione su qualcosa che il tuo pubblico potrebbe trovare interessante, e potrebbe far arrabbiare alcuni di loro. Se ami un gioco, compralo a prezzo fott*****te pieno. Non posso dirti quante volte ho visto i giocatori dire ‘sì, l’ho preso in saldo, l’ho comprato tramite PS Plus, qualunque cosa’.”

“Non lamentarti se un gioco non ottiene un sequel se non è stato supportato al lancio. È come se God of War abbia ottenuto un numero qualsiasi di milioni di vendite al momento del lancio e, sai, Days Gone no. Parlo solo per me personalmente come sviluppatore – non lavoro per Sony – non so come i numeri fossero realmente.”