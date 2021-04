The Last of Us Remake: Naughty Dog lo ha sviluppato perché non aveva nulla da fare

Ormai i rumor sul possibile remake di The Last of Us per PlayStation 5 si stanno facendo sempre più insistenti. Messi online da un report del giornalista di Bloomberg Jason Schreier, lo stesso redattore ha rincarato ancora la dose, dando altre spiegazioni nell’ultimo podcast di “MinnMax”. Quello che è emerso però va un po’ in contrato con alcune dichiarazioni fatte dal presidente di Naughty Dog, che parlava di uno studio troppo impegnato nel fare troppe cose contemporaneamente e con troppi progetti ingestibili allo stesso momento.

Secondo Schreier, The Last of Us Remake è entrato in produzione presso Naughty Dog perché semplicemente lo studio di Sony Interactive Entertainment non aveva nulla da fare in quel momento, con gli altri progetti ancora in fase di pre-produzione. Il rifacimento del suo capolavoro dunque avrebbe potuto dare lavoro a quei tanti sviluppatori inattivi, dando così a tutti qualcosa da fare. Inoltre, questa per Naughty Dog sarebbe stata la miglior occasione per entrare in contatto e avere familiarità con l’hardware next-gen di PlayStation 5.

Ricordiamo che non possiamo dare ancora per ufficiale il remake della prima avventura di Joel ed Ellie, ma il giornalista (più che affidabile) ci sembra ormai convinto della sua esistenza, convincendo man mano anche noi.