Yu-Gi-Oh! Rush Duel: arriva in Giappone dal 12 agosto

Per Nintendo Switch è attualmente in sviluppo Yu-Gi-Oh! Rush Duel, e recentemente la Konami ha annunciato per il titolo una data di lancio in Giappone. L’ultimo videogioco di Yu-Gi-Oh! sarà disponibile in Giappone dal 12 agosto 2021 e i preordini sono disponibili a partire dal 22 aprile. Tutti coloro che preordinano il titolo ricevono una carta amiibo e le copie in edizione limitata di tre carte esclusive e che è possible ottenere solo acquistando il gioco.

I videogiochi del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh!, hanno permesso al franchise della Konami di espandersi, ampliando il numero di appassionati. Solo l’anno scorso, infatti, è stato rivelato il titolo più recente della serie, basato sulla settima serie anime. Il titolo seguirà gli eventi della serie animata Yu-Gi-Oh! SEVEN, inoltre i giocatori possono incontrare tutti i personaggi dell’anime, duellando contro di loro oppure insieme per affrontare tag duel. L’anime non è stato localizzato per il pubblico occidentale e non si sa ancora se arriverà anche in Europa e quindi da noi.

Nel corso degli anni, ci sono stati numerosi cambiamenti nel gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh. Rush Duel ne è un esempio, poiché modifica lo stile di gioco tradizionale per permettere ai fan di evocare con maggiore semplicità le carte preferite. Purtroppo dobbiamo aspettare quest’estate per ottenere maggiori informazioni sul nuovo metodo di gioco e sul gameplay del titolo.

Yu-Gi-Oh! Rush Duel è solo l’ultimo di una serie di videogiochi che sono apparsi sulle console Nintendo già dal Game Boy Advance. Chi ha giocato a un titolo su Switch sa quanto sia perfetto il touchscreen della console per lo stile di gioco dei giochi di carte. Yu-Gi-Oh! Rush Duel dovrebbe essere una scelta naturale quando uscirà entro la fine dell’anno. Yu-Gi-Oh! Rush Duel uscirà in Giappone per Nintendo Switch il 12 agosto 2021.