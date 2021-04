Street Fighter V Champion Edition: disponibile la chiromante Rose

Durante il programma digitale “Street Fighter V Spring Update” dello scorso 6 aprile, è stato svelato che la nuova aggiunta alla Stagione 5 di Street Fighter V è la chiromante Rose, che da oggi si unisce alla battaglia. Dopo l’arrivo di Dan Hibiki lo scorso febbraio, Rose è il secondo personaggio a fare il suo ingresso sul ring, come parte della quinta e ultima Stagione di Street Fighter V. Rose è stata introdotta in Street Fighter Alpha ed è stata un punto fermo della serie da allora, apparendo in giochi come Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3 e Street Fighter IV. In Street Fighter V: Champion Edition, l’esperta delle anime fa il suo ingresso insieme ad alcuni nuovi assi nella manica, come si evince dall’ultimo gameplay trailer dedicato a lei (potete trovarlo in calce all’articolo).

Con la sua ultima iterazione, Rose è dotata di potenti mosse che i fan di Street Fighter di lunga data riconosceranno sicuramente. Il suo “Soul Satellite” fa il suo ritorno da Street Fighter IV come V-Skill, consentendo a Rose di evocare sfere e fare pressione sui suoi avversari. La sua “Soul Illusion” della serie Street Fighter Alpha ritorna come V-Trigger e crea un’immagine riflessa di Rose che esegue lo stesso attacco poco dopo di lei, infliggendo gravi danni.

Rose può utilizzare anche una nuova serie di mosse come la sua V-Skill “Soul Fortune“, che le permette di pescare una delle quattro carte dei tarocchi per potenziarsi o respingere i suoi avversari. Questa nuova abilità sblocca una nuova dimensione di gioco per i giocatori che sceglieranno Rose, che ora possono decidere quando giocare in modo offensivo o difendersi a seconda delle sorti della battaglia. “Soul Dimension” è la nuova mossa V-Trigger di Rose che può usare per teletrasportarsi in uno dei tre punti dello schermo per offrire opzioni combo espanse.

Questo nuovo personaggio può essere acquistato tramite il Character Pass della Stagione 5 (qui potete trovare la nostra recensione al riguardo) o tramite il Premium Pass (sempre della Stagione 5), oppure separatamente e, in alternativa, in Fight Money. Inoltre, è disponibile per l’acquisto in contanti o Fight Money il nuovissimo stage di Rose, Marina of Fortune, basato sul suo stage di Street Fighter Alpha 2.

Tra l’altro vi ricordiamo che oltre a svelare l’arrivo di Rose, lo “Street Fighter V Spring Update” ha anche rivelato nuove informazioni e filmati di gioco di Oro e Akira, due personaggi di prossima pubblicazione che arriveranno durante l’estate del 2021. Ulteriori informazioni su questi e sul quinto personaggio non ancora annunciato della Stagione 5 saranno disponibili prossimamente. Ovviamente noi vi terremo aggiornati! Intanto vi ricordiamo che Street Fighter V: Champion Edition è attualmente disponibile per PC e PlayStation 4.