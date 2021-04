MotoGP 21 Recensione: si torna in pista su next-gen!

Puntuale come ogni primavera, con il ritorno delle grandi competizioni motoristiche, ritorna sul mercato MotoGP 21, il videogioco ufficiale dedicato alla massima competizione su due ruote targata Milestone.

Quest’anno, l’azienda milanese aveva un compito tutt’altro che semplice: conservare e, per quanto possibile, migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco degli ultimi anni, già di per sé imponente e sempre più curata in tutti i suoi aspetti, strizzando anche l’occhio alla next-gen.

MotoGP 2021 è infatti il primo capitolo della saga a debuttare su PlayStation 5 e Xbox Series S/X, per quanto comunque le varie versioni vanteranno le stesse identiche funzioni. Dal passaggio alla next-gen, però, è chiaro quanto i giocatori si aspettino grandi cose, sia in termini di “semplice” update tecnico e artistico sia da un punto di vista funzionale, in un titolo che, già negli ultimi anni, ha saputo dimostrare grandi cose sotto il profilo dell’intelligenza artificiale e della gestione in generale del gameplay.

Dopo aver passato diversi giorni sulle piste virtuali del nuovo capitolo della serie targata Milestone siamo pronti a darvi il nostro giudizio definitivo che, spoiler, sarà sicuramente positivo, per quanto alcune cose non ci hanno convinto proprio appieno.

Mettetevi comodi, dunque: la stagione MotoGP è tornata, anche sulle nostre fiammanti (è il caso di dirlo) PlayStation 5!

MotoGP 21: un paddock gremito come non mai!

Una volta “scesi” in pista, la sensazione di continuità offerta da questo MotoGP 21 appare subito evidente. Lo stile “minimal” e molto fedele al materiale di riferimento dei menù, ad esempio, ci guida attraverso, come sempre, un grosso bagaglio di attività e modalità su cui districarsi.

Sia chiaro: rispetto alla scorsa edizione non abbiamo riscontrato delle vere e proprie novità, o comunque aggiunte di spicco, con il numero e le tipologie di attività rimasto più o meno invariato. La scelta di Milestone è stata molto chiara: rifinire e migliorare sempre di più l’ottimo materiale delle passate stagioni, spingendo sempre più verso l’alto l’asticella della qualità e soprattutto della fedeltà al mondo sportivo in generale di riferimento.

MotoGP 21 vede, su tutte, il ritorno di una Modalità Carriera che spinge molto sulla vena manageriale e gestionale, e si rivela ancora una volta longeva e appagante, per quanto alcuni “difetti” permangono. Questo stilema “introdotto” già nello scorso capitolo, non è stato alterato più di tanto, conservando tutte quelle caratteristiche che abbiamo imparato a conoscere lo scorso anno. Dopo aver selezionato il vostro avatar, potete scegliere se partire dal basso in Moto 3 o se cimentarvi direttamente tra i centauri della MotoGP, senza dimenticare la possibilità di creare un nuovo team da zero e lanciare così la sfida definitiva ai vari giganti dell’industria.

Una volta eseguita la scelta, le responsabilità non fanno altro che moltiplicarsi. MotoGP 21 pone ancora una volta e ancora di più l’attenzione sulle abilità del giocatore nel gestire sapientemente le proprie risorse, sia economiche e di immagine, sia e soprattutto del team. La gestione dello sviluppo delle moto è ancora una volta interamente nelle mani del giocatore, sotto praticamente ogni aspetto, e si riflette in pista in maniera sempre evidente. Tutto questo senza dimenticare la gestione anche delle risorse economiche, che si legano alla scelta sia del contratto migliore per iniziare sia del personale a cui affiancarsi, il quale risulta molto importante, specialmente nelle fasi iniziali del gioco.

Potete scegliere se preferire uno staff che vi porterà più soldi ma magari un contratto peggiore in termini di immagine o viceversa, il tutto, chiaramente, in base alle vostre esigenze. La scalata verso le nuove categorie è comunque molto lunga. Al netto delle numerose proposte di contratto, per “sbloccare” la possibilità di candidarsi per un team più importante bisogna prima (giustamente) farsi un nome, attraverso una serie di obiettivi che vengono pattuiti col proprio team al momento della firma del contratto.

E, ovviamente, questi obiettivi sono legati alla performance in pista, quella che poi, in fin dei conti, è la parte più importante di un gioco del genere.

Prima di passare all’analisi del gameplay, è giusto spendere due parole sul restante ventaglio di modalità offerte dalla produzione. Anche da questo punto di vista MotoGP 21 si dimostra molto “conservativo” riproponendo un po’ la stessa formula già vista in passato. Oltre alla Carriera è possibile cimentarsi in una Gara Singola, in una Prova a Tempo o in un Mondiale, il tutto senza dimenticare la possibilità di mettere alla prova le proprie abilità online, sfidando così i centauri provenienti da ogni parte del mondo.

Da questo punto di vista, però, le novità sono complessivamente marginali. Le modalità online disponibili sono infatti praticamente identiche a quelle dello scorso anno e, purtroppo, il gioco si affida ancora ad un sistema di Lobby se vogliamo ormai troppo vetusto.

MotoGP 21: la curva giusta al momento giusto

Una volta scesi in pista, MotoGP 21, così come i suoi predecessori, mostra tutto il suo grande potenziale, seppur senza rivoluzioni di sorta. Pad alla mano, infatti, il capitolo di quest’anno si mostra sin da subito desideroso di calcare con forza gli ottimi traguardi raggiunti negli scorsi anni, mettendo così un ulteriore tassello in un progetto di sviluppo e di innovazione lento ma inesorabile.

Il modello di guida appare ancor pulito, solido, capace di trasmettere al giocatore delle sensazioni da vero centauro. Complici anche le caratteristiche (più che altro “fisiche”) del DualSense, le cui peculiarità sono state sfruttate in maniera abbastanza soft, la sensazioni di guida appaiono ancor più forti. Tenendo in mano il pad si riesce quasi ad avvertire realmente la pesantezza di un’entrata in curva o di un contatto troppo decisivo sui cordoli, cosa chiaramente amplificata da una gestione della fisica sempre più realistica e sapiente. La resa dei bolidi in pista è infatti ancor più realistica rispetto allo scorso anno, e ci si evince non soltanto da questi dettagli, ma anche dal comportamento, banalmente, delle stesse moto in base alle diverse condizioni climatiche. Mai come quest’anno è risultato difficile guidare sul bagnato e mai come quest’anno abbiamo letteralmente divorato vari treni di gomme, specialmente su piste particolarmente “calde”.

Ciò si traduce anche in un sistema di collisioni in parte rivisto e reso sicuramente più credibile, anche grazie al boost ricevuto da A.N.N.A., un’IA sempre più evoluta e che garantisce un comportamento in game di tutte le altre vetture sempre credibile, realistico e appagante. Rispetto all’anno scorso abbiamo poi potuto constatare una diminuzione dell’aggressività dei piloti avversari, uno dei tratti peggiori dello scorso capitolo, in cui spesso e volentieri ci trovavamo letteralmente assaliti e lanciati per aria a ogni curva.

Quest’anno, l’IA degli avversari è nettamente migliorata, cosa che, tra le altre cose, mette un freno definitivo all’odiatissimo effetto elastico, che per fortuna nella serie MotoGP ha ormai abbandonato la scena da diversi anni. Tornando alla gestione delle gomme, è giusto sottolineare quanto Milestone abbia voluto dare, con questo capitolo, ancor più libertà e responsabilità al giocatore, fautore maximo delle sue fortune o sfortune che siano. Prima di ogni sessione, infatti, è possibile, anzi è doveroso, tenere sotto controllo la gestione del carburante e dei pneumatici, sia per massimizzare i tempi nei test e in qualifica sia e soprattutto per reggere il ritmo di gara, una dinamica molto più complicata di quanto possa sembrare.

Rimanere a secco è infatti uno spettro tutt’altro che difficile da scrutare, poiché basta veramente un niente per vanificare un intero weekend di gara (l’abbiamo provato sulla nostra pelle, fidatevi!), anche a livelli “più bassi”. Abbiamo usato, non a caso, l’espressione “livello più basso” perché, anche quest’anno, il livello di guida e di sfida è scalabilissimo, pensato per tutti i palati, da quelli più neutri a quelli più pretenziosi, il che risulta, ovviamente, uno dei pregi principali della produzione. Sia chiaro, il livello di sfida rimane comunque elevato, anche perché, per la prima volta, MotoGP 21 introduce alcune chicche del regolamento reale che rendono le gare decisamente più interessanti e mai banali, con un ordine di arrivo mai scontato fino alle ultimissime battute di ogni tracciato.

E, proprio parlando di tracciati, è giusto sottolineare quanto, proprio grazie ai grandi passi avanti compiuti sulla fisica e sul gameplay in generale, ogni percorso è veramente un mondo a sé. Imparare a familiarizzare con una pista piuttosto che con un’altra, magari proprio a causa dell’impatto diverso sui pneumatici o sulla resa del carburante, è uno step fondamentale per ogni buon pilota, anche virtuale, che soprattutto deve imparare a conoscere bene ogni singola curva, per evitare di perdere quella frazione di secondo che alla fine della corsa può veramente risultare fatale.

Se proprio volessimo trovare un pelo nell’uovo, e lo dicevamo poco fa, quello potrebbe essere legato al livello di sfida, che anche a livelli bassi ci è apparso, sotto alcuni aspetti, fin troppo rigido e proibitivo, per quanto mai ingiusto.

Spettacolo su due ruote

Prima vi abbiamo parlato del DualSense e delle feature introdotte dal nuovo pad di casa Sony e, di conseguenza, potete estrapolare da questa informazione che abbiamo avuto per le mani la versione PS5 del titolo.

Di conseguenza, la domanda sorge praticamente spontanea: come si comporta MotoGP 21 su next-gen? La risposta è molto semplice: bene, ma non benissimo. Sia chiaro, sul piano della qualità visiva non esistono problemi di sorta, con il titolo che gira perfettamente in 4K upscalati con il frame rate sempre saldissimo sui 60fps. Il tutto viene condito da una gestione quasi perfetta dell’illuminazione, aiutata a braccetto dall’utilizzo dell’HDR più che valido, che regala alcuni scorci veramente memorabili, specialmente su alcuni tracciati. Anche la pioggia, per fare un altro esempio, è molto curata, sia a livello di gameplay sia e soprattutto da un punto di vista estetico, con le moto che reagiscono in maniera sensibile sia all’acqua sul tracciato sia alle gocce che cadono sulle livree.

Quello che ci ha un po’ “deluso” è che, rispetto al capitolo dello scorso anno (e dunque su PS4 pro), non abbiamo vissuto uno stacco netto in termini di modellazione poligonale o nella resa di alcuni dettagli, specialmente quelli più marginali, rimasti decisamente ancorati alla natura cross-generazionale del prodotto.

A ciò comunque si aggiunge una licenza totale di tutto ciò che l’universo su due ruote può offrire, con tutte le moto, tutti i tracciati e in generale tutta la veste estetica che trasuda MotoGP da ogni poro. Ciò si lega anche alla scelta di continuare con una veste estetica, anche dei menù, come dicevamo poc’anzi, minimal e sobria, che gioca sapientemente con il tema generale della competizione. A lasciar trasparire next-gen è sopratutto la velocità di transizione tra una scena e l’altra, con delle schermate di caricamento praticamente istantanee, che rendono il passaggio da una sessione all’altra agevole e mai frustrante.

Splendido, come al solito, il comparto sonoro. La riproduzione dei rumori della pista è praticamente perfetta, così come quella del rombo dei motori, rigorosamente ricreata e diversificata in base alle diverse potenzialità delle varie moto, appartenenti a categorie diverse e dunque in possesso di “bocche da fuoco” differenti. Peccato, infine, per la telecronaca: per quanto amiamo la voce di Guido Meda, ci piacerebbe sentirlo qualche volta in più, piuttosto che quasi esclusivamente nel passaggio tra una sessione e l’altra.

MotoGP 21 è la somma del duro lavoro compiuto dal team di sviluppo negli ultimi anni. Milestone è riuscita a puntellare a dovere un’esperienza di gioco sempre più imponente, sia a livello contenutistico sia “pad alla mano”, compiendo un ulteriore passo avanti sotto praticamente ogni punto di vista. Un’intelligenza artificiale più precisa, una fisica più realistica e un livello di guida super scalabile sono i punti di forza più evidenti di un prodotto praticamente imperdibile per tutti gli appassionati del genere, che sfrutta appieno la licenza completa della MotoGP per offrire ai giocatori un’esperienza videoludica completa e appagante. Le uniche note “stonate” sono rappresentate da una conversione next-gen sommariamente conservativa, con anche il DualSense sfruttato soltanto in parte, ma siamo sicuri che, già dalla prossima stagione, ne vedremo delle belle. In ogni caso, se siete appassionati del genere, non potete in alcun modo lasciarvi scappare questo capitolo, che continua ad apportare alla formula (già vincente) piccole migliorie ma comunque importanti. Del resto, la strada intrapresa è quella giusta e bisogna soltanto continuare a percorrerla, magari proprio in compagnia (pad alla mano) del vostro pilota o della vostra moto preferita!