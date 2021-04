Immortals Fenyx Rising: nuovo DLC in arrivo

Immortals Fenyx Rising otterrà il suo ultimo DLC questa settimana e sembra avere un sacco i contenuti. A giudicare dal sito ufficiale della Ubisoft, avrà più cose in comune con Diablo che con Zelda, con una nuova prospettiva dall’alto e un nuovo sistema di combattimento.

Verrà introdotto anche nuovo personaggio Ash. La sua missione sarà quella di viaggiare in un nuovo mondo, l’isola di Pirite, per trovare e riunire gli dei dopo un grande litigio con Zeus. Ulteriori informazioni sono in arrivo prima della sua uscita del 22 aprile. Ora è disponibile una nuova missione nel nord-est dell’Isola d’Oro nel gioco principale che offre un’anteprima, oltre a ricompense che verranno poi trasferite nel DLC.

DLC o no, Immortals è il metodo migliore per passare un po’ il tempo soprattutto se vuoi emulare i giochi Nintendo, come Zelda: Breath of the Wild.

Ricordiamo che Immortals Fenyx Rising è disponibile su Switch, Stadia, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.