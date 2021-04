Immortals Fenyx Rising: il developer vorrebbe farne un franchise

Certamente è innegabile che Ubisoft sia riuscita a lanciare con successo una nuova IP quale Immortals Fenyx Rising. Con il nuovo DLC alle porte, ora gli sviluppatori cominciano a pensare al futuro di quello che sperano possa diventare un nuovo franchise.

In un’intervista a Nintendo Everything, il director associato Julien Galloudec ha affermato che la speranza all’interno del team di sviluppo è sempre stata quella di poter creare qualcosa che potesse essere espanso, in futuro, in un franchise, cosa su cui Ubisoft avrebbe iniziato a pensare seriamente.

L’obiettivo per molto tempo era assicurarci di poter fare qualcosa di eccezionale con questa opportunità di creare qualcosa di nuovo, e ovviamente come developer speriamo tutti che possa essere qualcosa di più grande e possa diventare un franchise, ma giusto di recente abbiamo iniziato a pensare a come possiamo espandere quell’universo.



Galloudec ha continuato dicendo che si tratta di un processo che attualmente si concentra esclusivamente sulle espansioni post-lancio del gioco, ma con la speranza che ci si possa poi dedicare anche a più giochi di Immortals.

Parlando del post-lancio, in questo momento stiamo lavorando al DLC e quello è stato l’inizio di un ‘Okay, ora possiamo esplorare alte divinità, possiamo esplorare altre mitologie. Possiamo espandere quell’universo con nuovi personaggi, nuovi luoghi, nuove storie’. Perciò adesso siamo nel bel mezzo di questo, assicurandoci che il gioco sia grandioso, assicurandoci di avere un ottimo DLC, e dopo questo, alla fine dipende tutto dai giocatori, e noi speriamo che tutti lo proveranno e ameranno, e speriamo che i giocatori ci diano l’opportunità di andare più a fondo con il franchise, anche se ovviamente è quello che abbiamo sperato fin dall’inizio.

Immortals Fenyx Rising è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. La sua terza espansione, intitolata The Lost Gods, uscirà il 22 aprile.