Sky Children of the Light: uscirà a giugno su Switch

Sky Children of the Light verrà rilasciato per Switch entro il mese di giugno. Attualmente è disponibile su AppStore e GooglePlay il titolo è un gioco di avventura sociale che può essere scaricato gratuitamente fornendo la funzionalità di cross-play per i giocatori tra i dispositivi mobile e console.

Il titolo è un gioco che si concentra sull’amicizia e delle sue comunità. Il videogioco ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’iPhone Game of the Year di Apple e il Best of 2020 di Google Play. Inoltre i sviluppatori per combattere la pandemia mondiale, ha raccolto oltre $ 1 milione in fondi di soccorso COVID-19 per Medici Senza Frontiere.

Questo mese, lo studio di Sky Children of the Light ha rilasciato Season of Assembly, un nuovo arco narrativo incentrato su uno Scout solitario che ha bisogno di ricostruire una casa sull’albero abbandonata.