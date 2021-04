New Pokemon Snap: il nuovo trailer mostra le funzioni del titolo

New Pokemon Snap verrà lanciato il 30 aprile, portando la serie su Switch in piena gloria HD. Per offrire ai giocatori un’immersione profonda nelle funzionalità di gioco di New Pokemon Snap , Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di 6 minuti che mostra alcuni dei nuovi biomi del gioco, nuovi Pokemon e come i giocatori interagiranno con loro. Simile al primo gioco Pokemon Snap , i giocatori aiuteranno il Professore Pokemon Mirror ei suoi assistenti a catturare le foto, che mostrano i Pokemon nei loro atteggiamenti naturali. I fan avranno l’opportunità di fotografarli con il supporto del fidato pod da viaggio, il NEO-ONE.

Ogni foto avrà una valutazione da 1 a 4 stelle dal professore e queste valutazioni si basano su come appare l’immagine: se il Pokemon è centrato, vicino alla telecamera e sta facendo qualcosa di interessante, c’è un’alta probabilità che i giocatori ottengano un buon punteggio. Se un Pokemon non è rivolto verso la telecamera o se è troppo lontano, il professore sarà più propenso a dare alla foto un punteggio inferiore. Spetterà al giocatore trovare la posizione migliore per centrare l’immagine e ottenere punteggi più alti per sbloccare nuove aree da esplorare che saranno sicuramente piene di nuovi Pokemon. I giocatori potranno anche personalizzare le proprie foto con adesivi, filtri, cornici e altro ancora, infine quindi condividerle online per mostrarle agli amici sui social media. Nel titolo troviamo anche un sistema di classificazione in-game delle foto, rendendo tutto più competitivo.

Il gioco New Pokemon Snap avrà solo circa 200 Pokemon disponibili che i giocatori potranno fotografare e anche se questo può sembrare un numero basso, le persone devono considerare che il titolo originale di Pokemon Snap aveva solo 63 Pokemon in totale. Inoltre New Pokemon Snap ha una grafica migliorata per il 4K rispetto ai principali giochi Pokemon, quindi la creazione di design e modelli richiede molto più lavoro da parte degli sviluppatori. New Pokemon Snap sarà disponibile dal 30 aprile su Nintendo Switch.