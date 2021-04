Swords of Legends Online: in arrivo questa estate

Nella scorsa settimana è stato annunciato Swords of Legends Online, nuovo MMORPG action, famosissimo in cina che ora si appresta ora a sbarcare in occidente, in Europa e in America.

Finalmente ora sappiamo che l’attesissimo MMO è in arrivo questa estate, e gli sviluppatori Wangyuan Shengtang e Aurogon rilasceranno il titolo su Steam e Epic Games Store solo su PC.

I pre-order di Swords of Legends Online sono ora disponibili nelle seguenti edizioni:

Edizione standard ($ 39,99)

Il gioco base Accesso alla beta chiusa Accesso anticipato per creare il tuo personaggio Maschera: Lucky Cat (x1) Titolo fondatore (x1) Bandiera Fondatore (x1)



Edizione Deluxe ($ 59,99)

Il gioco base

Costume d’oro (+ capelli)

Pelle d’arma dorata Accesso alla beta chiusa Una chiave beta aggiuntiva Accesso anticipato per creare il tuo personaggio Maschera: Lucky Cat (x1) Titolo fondatore (x1) Bandiera Fondatore (x1)



Edizione da collezione ($ 99,99)