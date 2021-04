Call of Duty 2021: versione old-gen disponibile?

Secondo vari rumors, Call of Duty 2021 sarà diviso in due versioni per entrambe le generazioni di Console.

In un recente Tweet, Tom Henderson, noto leaker di Battlefield e Call of Duty, afferma che il nuovo titolo sarà disponibile anche su PS4 e Xbox One oltre alla versione PS5 e Xbox Series. Tuttavia, ancora niente è confermato e Henderson non specifica in modo dettagliato le due versioni di gioco in arrivo

In precedenza è stato confermato che la storia del nuovo COD non sarà caratterizzata dal ritorno della Seconda Guerra Mondiale. Quello che sappiamo, ed è stato anche confermato che Vanguard sarà il sottotitolo finale.

Tom Henderson ha condiviso un sacco di informazioni negli ultimi mesi oltre ad un progetto in arrivo su Call of Duty Zombies che è in lavorazione. Oltre a questo ci sono state pochissime informazioni ufficiali sul prossimo FPS di Activision e i piani di sviluppo futuri. Dovremmo aspettare e vedere fino alle fine dell’anno per vedere cosa ci riserva il nuovo Call of Duty 2021.