Summertime Madness: nuovo puzzle game in arrivo questa estate su PC

Il publisher Sometimes You e il developer DP Games hanno annunciato con un trailer (che potete trovare in calce all’articolo) che questa estate arriverà su PC tramite Steam un nuovo puzzle game in prima persona intitolato Summertime Madness. Il gioco sbarcherà anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel tardo 2021.

Vestiremo i panni di un pittore tormentato che ha fatto un patto con il diavolo e che deve ritrovare la strada per il mondo reale, dopo essere stato ingannato e intrappolato in una delle sue tele. Intraprenderemo un viaggio onirico nel surreale mondo delle creazioni di questo artista, ricco di misteri ed enigmi da risolvere nonché di paesaggi artistici da esplorare.

Verremo catapultati in un’isola in perenne evoluzione: mentre andremo in avanscoperta dell’ambiente circostante, infatti, il paesaggio comincerà a cambiare. L’apparizione di una nave, l’ascesa di un faro, ogni mistero che scopriremo e ciascun rompicapo che risolveremo sveleranno nuove meraviglie e nuovi luoghi da esplorare. Ma occorrerà fare molta attenzione, perché l’imprevisto sarà sempre dietro l’angolo.

Di seguito vi riportiamo le caratteristiche principali:

Uno stile artistico unico e un ambiente surreale da esplorare.

unico e un da esplorare. Una raccolta di puzzle intelligenti che metteranno alla prova la creatività dei giocatori.

Un mondo in continua evoluzione che si sviluppa man mano che i giocatori progrediscono.

che si sviluppa man mano che i giocatori progrediscono. Segreti nascosti da trovare.

A noi sembra molto interessante, e non vediamo l’ora di provare Summertime Madness. E voi, invece, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! Nel frattempo, date un’occhiata alla nostra anteprima di Resident Evil Village.