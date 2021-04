Genshin Impact: trapelate la posizione e la mappa di Inazuma, rumor

Genshin Impact è stato senza dubbio uno titoli che ha ottenuto maggior successo nel 2020, guadagnando ben 40 milioni di giocatori entro la fine dell’anno. MiHoYo si è assicurato che i giocatori fossero sempre impegnati in nuovi eventi aggiungendo regolarmente nuovi contenuti al gioco che vanno da nuovi personaggi a oggetti, armi e regioni.

L’ultimo importante contenuto è stato rilasciato a marzo ed è l’aggiornamento 1.4 che ha aggiunto un nuovo personaggio Rosaria, ha riportato Venti e ha introdotto una nuova modalità, gli Hangouts. Tuttavia, non tutto è andato come previsto, poiché i giocatori hanno iniziato a far trapelare contenuti dall’aggiornamento 1.5 che ha portato alla perdita di quasi tutto il contenuto dell’aggiornamento prima del lancio. Sicuramente avrai sentito parlare della regione di Inazuma: una delle regioni più attese nel gioco, poiché segnerà anche l’arrivo di Ayaka e dei personaggi di Dendro. Dopo molte speculazioni, nei giorni scorsi è trapelato che l’aggiornamento 1.6 includerà la regione di Inazuma. Ora, nuovi rumors sono emersi riguardo alla regione di Inazuma e suggeriscono che l’ubicazione della regione è stata cambiata. La fuga di notizie proviene dal popolare leaker di Genshin Lumie e Velturify, e affermano che la regione di Inazuma si trova ora dietro la Guyun Stone Forest. Questo in riferimento alla posizione della regione di Inazuma nel closed beta testing e le somiglianze tra le due aree confermano che si tratta effettivamente della regione dell’Electro Archon .

Considerando che il beta testing chiuso non rispecchia quasi mai la versione finale del gioco, possiamo aspettarci che molte di queste modifiche vengano implementate. Non possiamo fare altro che aspettare e vedere è se la regione di Inazuma finirà per essere effettivamente inclusa nell’aggiornamento 1.6. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC e dispositivi mobile. Dal 28 aprile sarà disponibile anche per PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.