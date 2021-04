WORLD END ECONOMiCA Complete Edition: in arrivo su PS4 entro fine anno

L’editore Sekai Games e lo sviluppatore Spicy Tails pubblicheranno WORLD END ECONOMiCA Complete Edition per Nintendo Switch tramite il Nintendo eShop il 22 aprile per $ 29,99 / € 24,99 / 3.300 yen, hanno annunciato le società. I preordini iniziano il 16 aprile con uno sconto del 15%. Il titolo include tutti e tre gli episodi di WORLD END ECONOMiCA in un unico pacchetto. Sebbene Sekai Project abbia annunciato a luglio 2016 che avrebbe portato WORLD END ECONOMiCA su PlayStation 4 e PS Vita e riconfermato a giugno 2019, un rappresentante di Sekai Games ha riferito in un’intervista a Gematsu che la versione per PS Vita non è più pianificata e quella di PS4 è in sviluppo e uscirà entro la fine del 2021. Di seguito il comunicato

Una versione per PlayStation 4 arriverà entro la fine dell’anno. Non siamo riusciti a risolvere tutti i problemi tecnici su PlayStation 4 in tempo per il lancio della versione Switch, quindi l’abbiamo spostato di poco in modo da poterci concentrare sull’eliminazione di tutti i piccoli bug. Sarà lo stesso della versione Switch. Ma arriverà assolutamente su PlayStation 4.

Di seguito una panoramica di WORLD END ECONOMiCA Complete, tramite Sekai Games:

Nel lontano futuro sulla luna, gli umani hanno iniziato a colonizzarla. Un giovane ragazzo di nome Haru ha inseguito il suo sogno più sfrenato. Il suo sogno è quello di stare dove nessun uomo si è mai trovato prima, e per farlo ha bisogno di un capitale, una quantità ridicola di capitale. Quale posto migliore per ottenere quella quantità di capitale utilizzando il mercato azionario? Ci sono due regole chiave che governano il mercato azionario.

La prima regola: non perdere mai.

non perdere mai. La seconda regola: non dimenticare mai la prima.

Solo chi segue queste regole riesce ad ottenere enormi ricchezze …

Inoltre, i tre episodi della serie sono raccolti in un gioco, permettendoti di goderti l’intera storia!

WORLD END ECONOMiCA Complete Edition sarà disponibile su Nintendo Switch dal 22 aprile.