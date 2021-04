ROG Keris: Il mouse gaming super leggero!

70M-CLICK, LIFESPAN

+/- 5 GF, DEVIAZIONE DELLA FORZA DELL’INTERRUTTORE L/R

PLACCATI ORO, ELETTRO-GIUNZIONE

ESCLUSIVO CONNETTORE PER INTERRUTTORI PUSH-FIT

Le esclusive prese per interruttori a pressione facilitano l’inserimento di nuovi interruttori per adattare la forza operativa e il feedback in base alle preferenze. Inoltre, facilitano la sostituzione degli interruttori usurati o rotti per prolungare la durata del mouse.

Tasti Destro e Sinistro Separati

I pulsanti PBT sinistro e destro hanno una superficie durevole e antiscivolo che resiste all’usura o alla lucentezza, assicurando una sensazione costante.

PIEDINI ROG OMNI

Dopo una serie di test, il team di progettazione ROG ha stabilito che i piedini del mouse e la direzionalità influenzano lo scorrimento più delle dimensioni. I piedini del mouse in 100% Teflon (PTFE) sono arrotondati e più lisci del 25% rispetto a quelli che si trovano in altri mouse da gioco, per garantire uno scorrimento senza sforzo su qualsiasi superficie.

DPI A SCORRIMENTO

La funzione DPI On-The-Scroll consente di regolare la sensibilità del mouse senza dover accedere ai menu. Basta tenere premuto il pulsante DPI e poi far girare la rotella di scorrimento per impostare il livello di sensibilità. In alternativa, è sufficiente fare clic sul pulsante per scorrere attraverso quattro diversi livelli DPI.

ILLUMINAZIONE AURA RGB & ARMOURY CRATE

L’illuminazione ROG RGB integrata nel logo e nella rotella di scorrimento può essere personalizzata con uno spettro di colori pressoché infinito e una serie di effetti dinamici. Gli utenti possono memorizzare fino a tre profili nella memoria integrata, in modo che le impostazioni preferite siano facilmente accessibili. Inoltre, il software Armoury Crate consente agli utenti di personalizzare facilmente le impostazioni delle prestazioni e di calibrazione o dei pulsanti di programma e mappa, personalizzare gli effetti di illuminazione e altro ancora.

Vediamo in sintesi le caratteristiche di questo nuovissimo mouse ROG