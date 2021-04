Returnal: svelata la lista Trofei

Oramai ci siamo: Returnal, la nuova esclusiva di casa PlayStation 5, sarà disponibile a partire dal 30 aprile 2021. Dopo aver scoperto il nuovo video di gameplay, che trovate a questo indirizzo, ora ci occupiamo della lista Trofei, che rappresentano croce e delizia di ogni completista.

Come apprendiamo dalla lista, disponibile a questo indirizzo, Returnal metterà a disposizione 31 Trofei, suddivisi in questa maniera:

7 Trofei d’Oro

5 Trofei d’Argento

18 Trofei di Bronzo

1 Trofeo di Platino

La novità più grande rappresenta sicuramente l’assenza di Trofei legata al livello di difficoltà. Il massimo della complessità, come riportato dalla fonte originale, sono gli obiettivi legati ai collezionabili, come ad esempio i log Scout e alla completamento del titolo, come ad esempio What the Surveys e tutte le House Sequence. Niente barra di difficoltà così elevata, dunque, ma solo tanta dedizione per poter ambire al 100%.

Returnal era inizialmente previsto per marzo 2021 ma purtroppo è stato rinviato a fine mese. Si tratta della primissima esclusiva PlayStation 5 prodotta da terze parti: il titolo infatti non uscirà neanche su PC, consolidando così la forte relazione tra il team di sviluppo e il publisher giapponese. La lista completa resta disponibile a questo indirizzo: fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento a questa notizia!