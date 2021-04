Halo The Master Chief Collection: nessun piano per portare le mod su Xbox

343 Industries è tornata nuovamente a parlare di Halo The Master Chief Collection, collezione di leggendari titoli con protagonista Master Chief, disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Diversi giocatori stanno aspettando con ansia alcune notizie legate alle mod sulle piattaforme Xbox, che permettono di ampliare l’esperienza di un determinato prodotto.

Nell’ultimo post pubblicato su Halo Waypoint, gli sviluppatori hanno fatto sapere che il supporto delle mod su Xbox One e Xbox Series X|S non è previsto al momento. Ecco quanto scritto su Halo Waypoint:

Al momento, non ci sono piani per portare le mod su console dal PC. Il nostro obiettivo per quest’anno è quello di lanciare e migliorare l’esperienza di modding su PC prima di iniziare a valutare come potremmo, se dovessimo scegliere, portarla su console. Abbiamo visto un bel po’ di chiacchiere intorno ad esso e vogliamo impostare le aspettative di conseguenza che, a partire da ora, non c’è un piano ufficiale di record per renderlo tale. Questo potrebbe eventualmente cambiare in futuro, ma non è nella tabella di marcia attuale.