Oculus Quest Pro arriverà molto prima di Oculus Quest 3

Facebook sta cavalcando il successo del suo visore VR autonomo Oculus Quest 2,

tanto che si parla già di un successore del dispositivo. Ma una recente chat online tra due dirigenti chiave di Oculus

suggerisce che ci vorrà ancora un po ‘prima di vedere un nuovo visore VR da Oculus

-e che è più probabile che sia un aggiornamento incrementale di’ Oculus Quest 2 Pro ‘

piuttosto che un upgrade a Oculus 3.



“Non c’è un Quest 3, c’è solo un Quest 2“, ha detto il vicepresidente Andrew Bosworth in una conversazione con il consulente tecnico John Carmack.

“Ma ho accennato a un AMA all’inizio di quest’anno su Quest Pro perché abbiamo molte cose in fase di sviluppo, in cui vogliamo introdurre nuove funzionalità all’headset.”

“Non succederà ancora quest’anno. Per coloro che sono curiosi, Quest 2 sarà sul mercato per un po ‘- per molto tempo, e sarà, sai, penso il modo più accessibile per entrare nella realtà virtuale e vivere un’esperienza fantastica “.