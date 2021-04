Days Gone: Garvin vorrebbe lavorare a SOCOM

Dopo aver costatato che non ci sarà Days Gone 2, John Garvin (creative director del primo ed ultimo capitolo della serie) è tornato a parlare in questi giorni di alcune meccaniche interne a Sony, senza però dimenticarsi dei suoi desideri personali. E Garvin ha un sogno nel cassetto: tornare a lavorare sul franchise di SOCOM.

Per chi non lo conoscesse, SOCOM era una delle serie first person shooter più conosciute del mondo PlayStation. Ha fatto il suo esordio su PlayStation 2 ma la serie si è brutalmente interrotta nel 2011, ovvero su PlayStation 3. Garvin vorrebbe tornare al lavoro sulla serie, perché secondo lui manca un competitor di Call of Duty, almeno per quanto riguarda il comparto single play.

Per competere con Call of Duty non devi fare un grande multiplayer. Ma sai, la storia di Call of Duty non è molto convincente almeno per me.



Garvin sicuramente non tornerà al lavoro sul franchise di Days Gone. E difficilmente anche su SOCOM, visto che al momento il franchise è stato messo in stand-by dalla stessa Sony e difficilmente il publisher giapponese cambierà idea. Nonostante ciò Garvin non ha riposto le speranze e spera vivamente che in un prossimo futuro si possa tornare a sviluppare titoli basati sulle esperienze personali.

Mi piacerebbe poter tornare a vedere un gioco basato sulle esperienze personali. Forse è il momento giusto, visti tutti gli ottimi film che stanno uscendo in questo periodo basati proprio su questo filone.

Anche voi vorreste un ritorno di SOCOM? Oppure preferireste dare una seconda occasione a Days Gone? Condividete il vostro pensiero lasciando un commento alla notizia!