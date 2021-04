Classifica italiana: GTA V ancora primo

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella quattordicesima settimana di questo 2021, dal 5 aprile all’11 aprile. Come la scorsa settimana, in testa c’è l’eterno GTA V (primo su ps4 e nono su PC), così come secondo il calcistico di EA, FIFA 21. Chiude il podio Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. Per quanto riguarda la classifica PC, Outriders scende dal primo al terzo posto, mentre in vetta c’è Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 GRAND THEFT AUTO V PS4

2 FIFA 21 PS4

3CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY PS4

4 ASSASSIN’S CREED VALHALLA PS4

5 GRAN TURISMO SPORT PS4

6 CRASH TEAM RACING NITRO FUELED PS4

7 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

8 DRAGON BALL FIGHTER Z PS4

9 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PS4

10 JUMP FORCE BANDAI PS4

CONSOLE

PC

1 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

2 DARK SOULS III

3 OUTRIDERS

4 SPYRO REIGNITED TRILOGY

5 DARK SOULS SCHOLAR OF THE FIRST SIN

6 CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY

7 THE SIMS 4

8 FOOTBALL MANAGER 2021

9 GRAND THEFT AUTO V

10 FIFA 21