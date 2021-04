NSFW: Discord allenta il divieto del server su iOS

Discord ha allentato il divieto di accedere ai server NSFW dalle sue app per iPhone e iPad. Ora, solo i server incentrati su “contenuti pornografici espliciti” saranno completamente bloccati dall’accesso tramite le app. Gli altri server NSFW saranno ancora bloccati per impostazione predefinita, ma gli utenti potranno scegliere di visualizzarli.

Le modifiche annullano un divieto più severo sui contenuti NSFW che Discord ha messo in atto la scorsa settimana. Il 12 aprile, Discord ha affermato che avrebbe richiesto ai proprietari di server di contrassegnare la loro comunità come NSFW se fosse “organizzata attorno a temi NSFW”. Secondo il piano originale, qualsiasi server contrassegnato come NSFW sarebbe stato inaccessibile su iOS.

Gli utenti erano frustrati dalle modifiche, tuttavia, poiché limitavano la loro capacità di comunicare con gli altri e moderavano i server di cui erano responsabili.

Discord non ha detto perché sono state aggiunte le restrizioni, ma ha chiaramente a che fare con Apple. Apple ha ferme restrizioni sulla nudità nell’App Store e Discord potrebbe aver rischiato un divieto assoluto se non avesse bloccato i contenuti per renderli conformi.

Apple offre una scappatoia parziale, tuttavia, di cui Discord sta sfruttando: “contenuti” NSFW “maturi accidentali” sono consentiti nelle app iOS, a condizione che siano nascosti per impostazione predefinita. Apple richiede che gli utenti accedano tramite un sito Web, non l’app stessa, ed è esattamente così che Discord ha impostato il suo sistema per riattivare l’accesso ai contenuti NSFW.

Le modifiche non risolvono completamente il problema per gli utenti di Discord, ma potrebbero offrire un accesso continuo ad alcune comunità di giochi di ruolo e di arte, non sapendo se sarebbero state in grado di raggiungere i loro server a causa del divieto.