Shang-Chi: online il trailer del nuovo film Marvel

I Marvel Studios hanno diffuso in rete il trailer ufficiale del nuovo film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, in arrivo a settembre nei cinema. Dopo il salto non solo vi mostriamo il full trailer ma anche il primo poster ed alcune foto dal cinecomic dello studio.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è il nuovo film dei Marvel Studios che andrà a comporre la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, che – causa pandemia – è stata aperta dalle serie WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier. Diretto da Destin Daniel Cretton, da una sceneggiatura firmata da David Callaham, la pellicola è incentrata sul protagonista interpretato da Simu Liu, addestrato da piccolo ad essere il degno erede del padre – il terrorista Wenwu (Tony Leung), noto come il Mandarino – e guidare l’organizzazione terroristica dei Dieci Anelli. Nonostante questo, Shang-Chi ha tentato, per dieci anni, di vivere una vita tranquilla lontana dal terrorismo e la morte ma quando suo padre torna, il nostro eroe dovrà affrontare numerosi nemici e decidere se, effettivamente, guidare i Dieci Anelli oppure scagliarsi contro suo padre.

Nel film ci saranno anche Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Ronny Chieng e Michelle Yeoh. Per ora l’uscita è prevista per il 3 settembre nei cinema, salvo rinvii o uscite ibride sala/Disney+ causa pandemia.