FIFA 22 e PES: la Super Lega sconvolge i piani?

Il recente terremoto che ha sconvolto il calcio con la nascita della Super Lega ha coinvolto, per forza di cose, anche PES e FIFA. Le due serie di calcio più famose al mondo, stando a quanto comunicato su Twitter infatti, starebbero vagliando delle soluzioni alternative per sapere come muoversi in occasione delle prossime release.

Andiamo con ordine: nella giornata di ieri 18 aprile 2021, le 12 squadre più quotate a livello internazionale hanno annunciato la creazione di questa Super Lega, una sorta di competizione a parte che andrebbe a scontrarsi a livello televisivo con la Champions League. Le Federazioni Nazionali delle varie competizioni calcistiche stanno pensando all’esclusione per il prossimo campionato dei partecipanti coinvolti e anche la UEFA (organizzatrice della Champions League) sta vagliando soluzioni piuttosto dure, come l’esclusione dei nazionali da Europeo e Mondiali.

Su Twitter si ipotizza una situazione decisamente strana per i giochi di calcio, con FIFA che andrebbe ad escludere le squadre che parteciperanno alla Super Lega, mentre PES potrebbe tentare la zampata verso i diritti della nuova competizione. Al momento sono solo ipotesi, anche molto delicate e tutto resterà in funzione delle decisioni che verranno prese nei prossimi giorni, considerando però che molti dei diritti di immagine e non solo sono condivisi a più livelli, tra cui ECA e FIFPRO.

E mentre tra Konami e EA Sports si rincorrono ore di frenesia per capire come muoversi, Football Manager e SEGA ragionano in maniera opposta. Come? Facendo dell’ironia (decisamente delicata) su un momento così atipico per uno dei più grandi settori dell’intrattenimento di sempre, ovvero il calcio. Chi la spunterà?